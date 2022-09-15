Заступниця міністра юстиції не впевнена, що вдома російські військовополонені мають такі умови, як у полоні

У Міністерстві юстиції розповіли про умови утримання військовополонених росіян в Україні. Зокрема, за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, ймовірно, не всі російські військовополонені мають такі умови вдома, як в полоні в Україні. Про це вона розповіла Тетяні Безрук в інтерв’ю для читачів ZN.UA.

«Я теж не впевнена, що вдома вони мають такі умови, як у нас у полоні. Це наша принципова позиція, і Україна потім стане прикладом для всього світу, чому варто передати роботу з військовополоненими цивільному міністерству. Бо ми насамперед — професіонали та юристи. І, поки точаться бойові дії, ми готуємося до юридичних воєн», - заявила Висоцька.

На думку заступниці міністра юстиції, незаперечне виконання норм міжнародного гуманітарного права допоможе країні і в поточному режимі зберігати обличчя цивілізованої країни, на яку напала РФ , а також одержувати допомогу та військово-політичну підтримку.

«Емоції наших людей ми розуміємо й поділяємо, але маємо виконати свою роботу», - пояснила вона.

За її словами, відповідати за цей напрям роботи Україні теж доведеться, просто не зараз.

«І наші аргументи «а подивіться на них!» просто в міжнародних судах не спрацюють. На жаль. Емоції спрацьовують тільки зараз і в соціальних мережах. У юридичних інстанціях це не працює. Буде розглядатися конкретна справа, конкретні умови утримання конкретного полоненого, і всі аргументи — про теракт в Оленівці, про катування, про все, що Росія коїть із нашими героями, — не будуть юридичними аргументами», - заявила Висоцька, додавши, що буде «не моральний суд, а тільки юридичний».

«Отож ми робимо свою роботу на юридичному фронті. Крапка. За це отримуємо критику наших громадян, але фахівці й міжнародна спільнота дуже добре розуміють, навіщо ми це робимо», - наголосила заступниця міністра юстиції.