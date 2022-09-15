Рф плануює вивести з України регулярні підрозділи: розвідники дізналися дату

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Серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) зс рф поширюється інформація стосовно завершення одного з етапів так званої «спецоперації».

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, дата, яка озвучується – 1 грудня 2022 року.

«Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів зс рф. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим «добровольчим батальйонам», - розповіли в розвідці, додавши, що ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

окупанти, війна, вторгнення

Тим часом, також за даними української розвідки, рф не визнає власні паспорти, які були видані на території «лднр».

Так, після наступу ЗСУ настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО різко змінилися.

«Відзначається невдоволення ходом проведення так званої «спеціальної операції» та діями російського уряду. Панує думка, що рф здає інтереси «республік». Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території рф», - розповіли в розвідці, додавши, що мова йде принаймі про тих, хто намагався виїхати із «лднр» в росію.

російський паспорт, паспорт Росії

На кордоні їм пояснють, що вони ніхто «і звати вас ніяк».


Катерина Петренко, politeka.net





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