Шольц: Путін ще не зрозумів, що його рішення розпочати війну з Україною було помилкою

Президент Росії Володимир Путін, "на жаль, ще, мабуть, не зрозумів, що рішення про вторгнення в Україну було помилкою " , - заявив у середу канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи свою телефонну розмову з Путіним, що відбулася днем раніше. Голос Америки” .

На думку Шольца, у розмовах з Путіним важливо підкреслювати, що Росія зобов'язана піти з території України.

У вівторок, у ході 90-хвилинної телефонної розмови, Шольц закликав Путіна якнайшвидше знайти дипломатичний вихід із війни з Україною на основі припинення вогню та повного виведення російських військ з її території.

Шольц звернув увагу Путіна на необхідність забезпечення безпеки Запорізької АЕС та закликав російську сторону поводитися з українськими полоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

За словами німецького канцлера, жодні подальші кроки Росії, пов'язані з наступом на територію України, не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.

Востаннє канцлер Німеччини та російський президент розмовляли у травні.