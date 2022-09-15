Шольц похвалився, що саме німецька зброя «зіграла вирішальну роль» у контрнаступі на Харківщині
Однак надавати Україні танки Leopards він все одно не буде, інформує
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який систематично виступає проти поставок Україні важкого озброєння від імені його країни, заявив, що саме німецька зброя зіграла «вирішальну» роль у нещодавньому успішному контрнаступі України у Харківській області. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами на прес-конференції з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в Берліні, пише Politico.
«Можна сказати, що сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, є вирішальною для розвитку конфлікту на сході України, і вона також вплинула на ситуацію у битві», - сказав Шольц.
Відповідно до урядового списку, Берлін поставив Києву 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 зенітні танки Gepard і різне легше озброєння .
Захищаючи Німеччину від критики щодо недостатньої допомоги Україні, Шольц додав, що незабаром Німеччина також поставить в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є «сучасним обладнанням, яким не користується навіть Бундесвер».
При цьому німецький канцлер знову виключив поставки в Україну танків Leopards або БМП Marders, наполягаючи на тому, що такі кроки мають бути узгоджені між союзниками і що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки.
«Позиція всього уряду Німеччини — усіх його членів і партій, які його підтримують — залишається на тому, що односторонніх дій Німеччини не буде», — сказав він.