Шольц похвалився, що саме німецька зброя «зіграла вирішальну роль» у контрнаступі на Харківщині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який систематично виступає проти поставок Україні важкого озброєння від імені його країни, заявив, що саме німецька зброя зіграла «вирішальну» роль у нещодавньому успішному контрнаступі України у Харківській області. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами на прес-конференції з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в Берліні, пише Politico.

«Можна сказати, що сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, є вирішальною для розвитку конфлікту на сході України, і вона також вплинула на ситуацію у битві», - сказав Шольц.

Відповідно до урядового списку, Берлін поставив Києву 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 зенітні танки Gepard і різне легше озброєння .

Захищаючи Німеччину від критики щодо недостатньої допомоги Україні, Шольц додав, що незабаром Німеччина також поставить в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є «сучасним обладнанням, яким не користується навіть Бундесвер».

При цьому німецький канцлер знову виключив поставки в Україну танків Leopards або БМП Marders, наполягаючи на тому, що такі кроки мають бути узгоджені між союзниками і що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки.

«Позиція всього уряду Німеччини — усіх його членів і партій, які його підтримують — залишається на тому, що односторонніх дій Німеччини не буде», — сказав він.