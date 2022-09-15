Міністри оборони США та Японії обговорили стримування Китаю та РФ

Глави Міноборони США та Японії під час зустрічі обговорили спільні зусилля для захисту світового порядку, заснованого на правилах, який намагаються дестабілізувати РФ та Китай . Про це йдеться в офіційному повідомленні Міноборони США .

Глава Пентагону Ллойд Дж. Остін сказав міністру оборони Японії Ясукадзу Хамада, що американо-японський альянс є важливим в Індо-Тихоокеанському регіоні, і пообіцяв зробити альянс ще тіснішим.

Остін заявив, що Сполучені Штати і Японію пов'язує дружба та довіра. Дві країни також мають спільні інтереси та віру в демократію.

«Ми поділяємо бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, а також заснованого на правилах міжнародного порядку. Але нещодавня агресивна поведінка Китаю та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є серйозними викликами цьому баченню», - зазначив Остін.

«Силові дії Китаю в Тайванській протоці та водах, що оточують Японію, є провокаційними, дестабілізуючими та агресивними. Наша відповідь разом з Японією та іншими союзниками та партнерами була стійкою та рішучою», - підкреслив він.

Остін наголосив на прихильності Америки захисту Японії, зазначивши, що це включає «прихильність до надійного та стійкого розширеного стримування, використовуючи весь спектр звичайних і ядерних можливостей».

Хамада погодився, сказавши, що жодна країна не має права свавільно змінювати заснований на правилах порядок.

Хамада також хоче тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб модернізувати альянс та японський військовий потенціал. Остін додав, що Сполучені Штати хотіли б поглибити співпрацю з іншими країнами-однодумцями, «зокрема спираючись на нещодавню взаємодію з Південною Кореєю та Австралією».