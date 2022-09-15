Данілов назвав співвідношення втрат під час контрнаступу в Харківській області

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під час контрнаступу в Харківській області ЗСУ зазнали в десять разів менших втрат, ніж ворог, хоча в військовому мистецтві зазвичай працює навпаки. Про це він сказав під час ефіру на 24 каналі , інформує ZN.ua .

"Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших, саме в цей період (контрнаступу - ред.), становлять 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю", – сказав Данілов.

Це "цікавий показник", за словами Данілова. Річ у тому, що зазвичай під час наступальних дій більших втрат зазнає саме та сторона, яка наступає.

"Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі, ми ламаємо стереотипи і для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно вражені тією якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства", – сказав секретар РНБО.