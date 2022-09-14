Путін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експерти

Відвоювання Україною останніми днями понад 6000 квадратних кілометрів території — більше, ніж Росія захопила за весь час своїх операцій із квітня — це ще один принизливий програш для Путіна, який спостерігає, як його вторгнення буксує, а список його друзів на світовій арені зменшується . оглядач CNN Люк МакГі.

Критика Путіна зростає навіть серед його прихильників у Росії, і йому, щиро скажемо, не завадила б перемога. На щастя для Путіна, така можливість буде у четвер, коли він проведе свою першу особисту зустріч із Сі з моменту початку вторгнення на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані.

Відносинам між Росією та Китаєм, які тільки зміцнилися з початку війни, приділяється велика увага. Експерти кажуть, що після невдач на полі бою Путін, ймовірно, розраховуватиме на Пекін більше, ніж будь-коли.

"Росія розраховує на Китай , щоб продемонструвати всьому світу, що їхній міцний зв'язок є символом безуспішної міжнародної ізоляції, незважаючи на жорсткі західні санкції", - каже Велина Чакарова, директор Австрійського інституту європейської політики та політики безпеки у Відні.

У той час, коли рішучість Заходу щодо Росії, схоже, посилюється, і чим більше країн вступають до НАТО і надають допомогу Україні, тим довше триває війна, підтримка найпотужнішої у світі країни, яка виступає проти Заходу, природно, матиме величезне значення для Путіна.

"Підтримка Китаю допомагає Москві розповсюджувати наративи, наприклад, звинувачувати санкції ЄС у продовольчій кризі, звинувачувати НАТО на початку війни. Це створює спільний знаменник: невдоволення Заходом на чолі зі США та позитивний аргумент на користь тісніших зв'язків із Китаєм", — каже Чакарова.

Останніми днями Росія заговорила про підтримку Китаю. Минулого тижня вищий законодавчий орган Китаю Лі Чжаньшу зустрівся у Москві з головою Державної Думи Росії та іншими російськими законодавцями.

За даними Держдуми, Лі заявив, що " Китай розуміє і підтримує Росію з питань, що представляють її життєво важливі інтереси, зокрема щодо ситуації в Україні... Ми бачимо, що США та їхні союзники по НАТО розширюють свою присутність біля російських кордонів, серйозно загрожуючи національній безпеці та життю російських громадян".

Однак цих цитат не було у китайському звіті про зустріч, що ставить питання про те, наскільки офіційно Китай готовий підтримати Росію, оскільки її вторгнення в Україну не подає ознак закінчення.

"Очевидно, що Китай не хоче розвалу Росії і в ідеальному світі віддав би перевагу стабільному керівництву Путіна всьому іншому", - сказав Керрі Браун, професор китайських досліджень у Королівському коледжі Лондона.