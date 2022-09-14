Путін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експерти

Однак малоймовірно, що надання військової допомоги, якої потребує Росія в умовах війни, що триває, в інтересах Китаю, інформує ZN.ua.

Путін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експерти
© Офіційний сайт Кремля

Відвоювання Україною останніми днями понад 6000 квадратних кілометрів території — більше, ніж Росія захопила за весь час своїх операцій із квітня — це ще один принизливий програш для Путіна, який спостерігає, як його вторгнення буксує, а список його друзів на світовій арені зменшується . оглядач CNN Люк МакГі.

Критика Путіна зростає навіть серед його прихильників у Росії, і йому, щиро скажемо, не завадила б перемога. На щастя для Путіна, така можливість буде у четвер, коли він проведе свою першу особисту зустріч із Сі з моменту початку вторгнення на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані.

Відносинам між Росією та Китаєм, які тільки зміцнилися з початку війни, приділяється велика увага. Експерти кажуть, що після невдач на полі бою Путін, ймовірно, розраховуватиме на Пекін більше, ніж будь-коли.

"Росія розраховує на Китай, щоб продемонструвати всьому світу, що їхній міцний зв'язок є символом безуспішної міжнародної ізоляції, незважаючи на жорсткі західні санкції", - каже Велина Чакарова, директор Австрійського інституту європейської політики та політики безпеки у Відні.

У той час, коли рішучість Заходу щодо Росії, схоже, посилюється, і чим більше країн вступають до НАТО і надають допомогу Україні, тим довше триває війна, підтримка найпотужнішої у світі країни, яка виступає проти Заходу, природно, матиме величезне значення для Путіна.

"Підтримка Китаю допомагає Москві розповсюджувати наративи, наприклад, звинувачувати санкції ЄС у продовольчій кризі, звинувачувати НАТО на початку війни. Це створює спільний знаменник: невдоволення Заходом на чолі зі США та позитивний аргумент на користь тісніших зв'язків із Китаєм", — каже Чакарова.

Останніми днями Росія заговорила про підтримку Китаю. Минулого тижня вищий законодавчий орган Китаю Лі Чжаньшу зустрівся у Москві з головою Державної Думи Росії та іншими російськими законодавцями.

За даними Держдуми, Лі заявив, що "Китай розуміє і підтримує Росію з питань, що представляють її життєво важливі інтереси, зокрема щодо ситуації в Україні... Ми бачимо, що США та їхні союзники по НАТО розширюють свою присутність біля російських кордонів, серйозно загрожуючи національній безпеці та життю російських громадян".

Однак цих цитат не було у китайському звіті про зустріч, що ставить питання про те, наскільки офіційно Китай готовий підтримати Росію, оскільки її вторгнення в Україну не подає ознак закінчення.

"Очевидно, що Китай не хоче розвалу Росії і в ідеальному світі віддав би перевагу стабільному керівництву Путіна всьому іншому", - сказав Керрі Браун, професор китайських досліджень у Королівському коледжі Лондона.

Однак він додав, що "Україна буде небажаною проблемою, яку Пекін хотів би залишити в минулому". Звичайно, Китай не довіряє НАТО та Заходу, але це не означає, що він найкращий приятель Росії. Китай, зрештою, переслідує власні інтереси, і ця нестабільність не допомагає Китаю жодним очевидним чином».


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
Росія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофаРосія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофа
"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва
Данилов заявив, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера: "Є країни, які не вважають…"Данилов заявив, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера: "Є країни, які не вважають…"
«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров
Посол США в Україні нагадала про «прозорість в управлінні» Укренерго та Оператором ГТСПосол США в Україні нагадала про «прозорість в управлінні» Укренерго та Оператором ГТС
WP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводитьWP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводить
Україна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБУкраїна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБ
NYT: Після швидкого наступу на Харківщині українські командири думають, що робити даліNYT: Після швидкого наступу на Харківщині українські командири думають, що робити далі
Іранські безпілотники вперше помітили в Україні: розвідка Британії з'ясувала, як рф їх використовуєІранські безпілотники вперше помітили в Україні: розвідка Британії з'ясувала, як рф їх використовує
В рф намагаються зняти відповідальність з путіна за поразку на Харківщині: знайдено цапа-відбувайлоВ рф намагаються зняти відповідальність з путіна за поразку на Харківщині: знайдено цапа-відбувайло
Последние новости
Подгружаем последние новости