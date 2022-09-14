Угорщина вирішила не блокувати продовження санкцій ЄС проти РФ

Угорщина відмовилась від блокування продовження санкцій ЄС проти Росії. Про це пише RND з посиланням на речницю представництва Чехії, котра зараз головує в Раді ЄС.

За її словами, процес ухвалення рішення був успішно завершений у середу, тепер воно буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Йдеться про продовження на шість місяців обмежень щодо понад 1200 осіб, які підтримують політику президента РФ Владіміра Путіна щодо України. Санкції передбачають заморожування активів цих осіб та недопущення їх до країн ЄС. У випадку, якби Угорщина продовжилf блокувати продовження санкцій, їх термін дії сплив би вже завтра, 15 вересня.

За словами дипломатів ЄС, минулого тижня, Угорщина наполягала на скасуванні обмежувальних заходів проти трьох російських олігархів і погрожувала заблокувати процес продовження інших санкційних пакетів ЄС проти Росії. Зокрема, уряд Орбана хотів вивести з-під обмежень Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.