ЗСУ завдали удару по скупченню техніки військ РФ в районі Голої Пристані та Дудчан

Українські військові завдали ударів по скупченню живої сили та техніки військ РФ в районі Голої Пристані та Дудчан, інформує Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжувалось виконання вогневих завдань, зокрема й по колонах ворожої техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського мосту. Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й в склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу українські захисники ліквідували 27 окупантів та знищили дві одиниці автомобільної техніки.

"Бойову машину десанту мобілізовано з ворожих військ до одного з наших підрозділів. Решта втрат ворога дорозвідується", - додали в ОК "Південь".