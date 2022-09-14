Переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій

Планується скасувати цілу низку непотрібних документів, інформує ZN.ua.

Переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій
© Дзеркало медіа

Переселенці з тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя переймаються відсутністю необхідних документів для оформлення пенсій. З відповідними заявами вони неодноразово звертались на урядову гарячу лінію. Питання взялося вирішити Міністерство соціальної політики, повідомили у пресслужбі Уряду.

Там напрацювали зміни до відповідних актів Уряду. Зокрема, тепер не потрібне буде підтвердження уповноваженого органу РФ про те, що особі не призначалась пенсія на території АР Крим та Севастополя.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
Майже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій БританіїМайже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії
Найближчим часом ухвалять законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи - ШмигальНайближчим часом ухвалять законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи - Шмигаль
Їм потрібна зброя, а у всьому іншому вони більш-менш забезпечені, - американський військовий Гаррі Табах про українських військовихЇм потрібна зброя, а у всьому іншому вони більш-менш забезпечені, - американський військовий Гаррі Табах про українських військових
Окупанти тікають з Мелітополя у бік КримуОкупанти тікають з Мелітополя у бік Криму
Усі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло ШейтельманУсі угоди, які відбувалися у Криму за 8 років щодо нерухомості, були незаконні, - Михайло Шейтельман
Пересування мостом обмежили: окупанти терміново тікають із Криму та Півдня, в ГУР повідомили хорошу новинуПересування мостом обмежили: окупанти терміново тікають із Криму та Півдня, в ГУР повідомили хорошу новину
Поставлене завдання – це звільнення усіх території та Криму, - політолог Вадим КарасьовПоставлене завдання – це звільнення усіх території та Криму, - політолог Вадим Карасьов
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
На звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналістНа звільнених територіях Харківщини знайшли акти вилучення українських підручників зі шкіл – журналіст
Відвоювали 400 квадратних кілометрів: озвучено значні успіхи українських військових у Харківській областіВідвоювали 400 квадратних кілометрів: озвучено значні успіхи українських військових у Харківській області
Последние новости
Подгружаем последние новости