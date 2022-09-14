Переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій

Переселенці з тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя переймаються відсутністю необхідних документів для оформлення пенсій. З відповідними заявами вони неодноразово звертались на урядову гарячу лінію. Питання взялося вирішити Міністерство соціальної політики, повідомили у пресслужбі Уряду.

Там напрацювали зміни до відповідних актів Уряду. Зокрема, тепер не потрібне буде підтвердження уповноваженого органу РФ про те, що особі не призначалась пенсія на території АР Крим та Севастополя.