Росія намагається залишити Кривий Ріг без води чи під водою – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, заявивши, що Росія робить спроби затопити місто.

Глава держави заявив, що країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах та спроба затопити Кривий Ріг.

"Все, що можуть окупанти – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе нас зламати? Ні. Чи буде їм справедлива відповідь та відплата? Безумовно, так", - написав Зеленський у Telegram .

Як повідомлялося, російські окупанти в середу випустили по Кривому Рогу 8 крилатих ракет, які потрапили в об'єкти критичної інфраструктури.