Колаборант допомагав окупантам грабувати будинки та авто сусідів: що відомо про зрадника
У Харківській області поліція затримала місцевого жителя, який співпрацював з росіянами. Зокрема, він допомагав їм грабувати своїх односельців.
Як розповіли в
Зловмисник надавав ворожим солдатам продукти, забезпечував окупантів житлом, наводив їх на будинки заможних односельців для вилучення у них побутової техніки та автомобілів, а також допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
Варто зазначити, що колаборант вже раніше сидів у в'язниці за крадіжку з проникненням у житло.
«Співробітники СБУ затримали його під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.