Колаборант допомагав окупантам грабувати будинки та авто сусідів: що відомо про зрадника

У Харківській області поліція затримала місцевого жителя, який співпрацював з росіянами. Зокрема, він допомагав їм грабувати своїх односельців.

Як розповіли в СБУ , мова йде про 61-річного жителя одного з сіл Чугуївського району. Він пішов на співпрацю з орками добровільно.

Зловмисник надавав ворожим солдатам продукти, забезпечував окупантів житлом, наводив їх на будинки заможних односельців для вилучення у них побутової техніки та автомобілів, а також допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

Варто зазначити, що колаборант вже раніше сидів у в'язниці за крадіжку з проникненням у житло.

«Співробітники СБУ затримали його під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.