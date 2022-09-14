Фінляндія продовжить термін дії посвідки на проживання для біженців з України

Біженці з України матимуть захист ще на рік.

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії оголосило, що продовжить термін дії посвідки на проживання для українських біженців на підставі тимчасового захисту. За даними міністерства, дія законопроекту буде продовжена з 12 вересня 2022 року до 31 березня 2023 року, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Як пояснюють у міністерстві, біженцям з України не потрібно буде звертатися за продовженням посвідки на проживання.

Крім того, в міністерстві заявили, що картка посвідки на проживання видається українцям для того, щоб вони могли довести, що знаходяться у Фінляндії на законних підставах, щоб уникнути можливих ускладнень у їхньому повсякденному житті в цій країні.

«На жаль, схоже, що війна в Україні триватиме ще довго. Це означає, що потреба допомоги також збережеться. Наш обов'язок – стати на бік України та допомогти біженцям війни, які прибули до Фінляндії», – заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен, коментуючи продовження дії закону.

Фінляндія видала посвідку на проживання на основі тимчасового захисту близько 37 000 осіб, які залишили Україну. Передбачається, що до кінця року їх буде близько 48 тисяч», - йдеться у повідомленні міністерства.

Нещодавно проведене тим же міністерством онлайн-опитування показало, що з 2136 опитаних українських біженців, які переселилися до Фінляндії, близько 27% заявили, що більше не планують повертатися до України.

Такі дані показують, що третина чи 33 відсотки з них вирішили повернутися до України після закінчення війни.

За даними опитування, близько 51 відсотка респондентів звернулися за тимчасовим захистом до Фінляндії через гарну репутацію Фінляндії. Водночас 43 відсотки подали заявки від друзів та родичів, а ще 18 відсотків – з метою працевлаштування та навчання.

Також повідомлялося про те, що лише 22% українських біженців у Польщі планують повернутися на батьківщину на початок зими.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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