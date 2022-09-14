«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров

Це найбільш вражаюче виправдання втечі російської армії з-під Харкова, інформує ZN.ua.

«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров
© Офіційний сайт Кремля

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що армія РФ не відступає, а інформацію про відступ російських військ на Харківщині — «вкид та західні провокації». Про це йдеться у його зверненні.

«Заспокою найбільш буйних і найбільш скептичних коментаторів. У ході проведення СВО ми ніде і нікуди не відступаємо. Це все вкиди та західні провокації. Не дозволяйте себе дурити. Є такі поняття, як тактика та стратегія. У наших військ вона більш тонка», — пояснив він.

За його словами, російські генерали чудово розуміються на тонкощах ведення військових дій і «дозволяють противнику робити те, що вигідно нам».

Глава Чечні також заявив, що РФ прагне «мінімізувати людські жертви».

Крім того, за його словами, Росія «воює з усім блоком НАТО», відтак він виступає за введення воєнного стану і загальну мобілізацію.

«Так, якби була моя воля, я оголосив би по всій країні військовий стан і застосував би будь-яке озброєння, тому що сьогодні ми воюємо з цілим блоком НАТО. Це моя особиста думка, як громадянина», – сказав Кадиров.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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