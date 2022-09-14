Кабмін підготував закон щодо кримінальної відповідальності за російський паспорт

Кабмін підготував проект закону, яким пропонують запровадити кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зокрема у підготовці законопроекту брали участь депутати, представники Офісу президента, СБУ , правозахисники. До кримінальної відповідальності пропонують притягувати за:

Отримання громадянства чи отримання паспорта Росії. Це стосується держпосадових осіб чи представників місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради; Публічні заклики до отримання паспорта чи примусу до цього. Те саме стосується пропаганди; Обмеження прав громадян, які отримали громадянство чи паспорт РФ .

Однак у міністерстві зазначили, що до кримінальної відповідальності не притягуватимуть, якщо громадянин отримав документ РФ , щоб через Росію та треті країни повернутися на підконтрольну Україні територію.

Раніше DT.UA повідомляло про те, чому українці, які одержали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину Росії.

Росія розпочала реалізації своєї традиційної моделі управління захопленими землями. Подробиці у матеріалі Олександра Клюжева та Олександра Неберикута «Окуповані: паспорти з орлом замість майбутнього».