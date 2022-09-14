Кабмін підготував закон щодо кримінальної відповідальності за російський паспорт

Насамперед кримінальні справи загрожують посадовим особам, інформує ZN.ua.

Кабмін підготував закон щодо кримінальної відповідальності за російський паспорт
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Кабмін підготував проект закону, яким пропонують запровадити кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зокрема у підготовці законопроекту брали участь депутати, представники Офісу президента, СБУ, правозахисники. До кримінальної відповідальності пропонують притягувати за:

  1. Отримання громадянства чи отримання паспорта Росії. Це стосується держпосадових осіб чи представників місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  2. Публічні заклики до отримання паспорта чи примусу до цього. Те саме стосується пропаганди;
  3. Обмеження прав громадян, які отримали громадянство чи паспорт РФ.

Однак у міністерстві зазначили, що до кримінальної відповідальності не притягуватимуть, якщо громадянин отримав документ РФ, щоб через Росію та треті країни повернутися на підконтрольну Україні територію.

Раніше DT.UA повідомляло про те, чому українці, які одержали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину Росії.

Росія розпочала реалізації своєї традиційної моделі управління захопленими землями. Подробиці у матеріалі Олександра Клюжева та Олександра Неберикута «Окуповані: паспорти з орлом замість майбутнього».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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