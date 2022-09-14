Зеленський приїхав до звільненого Ізюма

Президент України Володимир Зеленський у середу,14 вересня, приїхав до Ізюму Харківської області, повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

"Сьогодні, у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України! На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі Президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм — це Україна!" — зазначають військові у Facebook.