В Маріуполі фіксують рух військової техніки окупантів у бік Бердянська

Війська РФ повністю виїхали з селища Мелекіне.

В Маріуполі фіксують рух військової техніки окупантів у бік Бердянська
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У тимчасово окупованому РФ Маріуполі зафіксували рух військової техніки окупантів у бік Бердянська, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техніки з новоазовського напряму, не донецького. По-третє - вперше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", - зазначив Андрющенко в Telegram.

За його словами, окупанти повністю виїхали з селища Мелекіне.


Анна Конюченко, ZN.ua





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