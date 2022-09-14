В Маріуполі фіксують рух військової техніки окупантів у бік Бердянська

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі зафіксували рух військової техніки окупантів у бік Бердянська, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Несподіваний рух військових колон. По-перше, вся військова техніка інженерного напряму. Особливо цікаві понтони через центр міста в бік Бердянська. По-друге, заїзд техніки з новоазовського напряму, не донецького. По-третє - вперше у тому числі в бік Сартани на північ області. Продовжуємо відслідковувати ситуацію", - зазначив Андрющенко в Telegram .

За його словами, окупанти повністю виїхали з селища Мелекіне.