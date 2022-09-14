США планують призначити нового посла в Росії – ЗМІ

США планують швидко створити сильну дипломатичну команду у Москві, інформує ZN.ua.

США планують призначити нового посла в Росії – ЗМІ
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Президент Джо Байден планує призначити Лінн Трейсі, кар'єрну дипломатку, яка зараз працює у Вірменії, наступним послом США в Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

Трейсі, яка розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік, стане першою жінкою на цій посаді. З 2019 року вона є послом у Вірменії.

Адміністрація Байдена сподівається швидко поставити її на місце Джона Саллівана, який пішов у відставку на початку цього місяця. Терміни її прибуття та офіційного призначення залежатимуть від того, чи погодиться Росія прийняти її як посла у період величезної напруженості між Вашингтоном та Москвою.

Як правило, країна-учасниця затверджує ім'я обраного посла до того, як вони будуть офіційно призначені в рамках процесу, званого угодою. За словами двох джерел, США вже надали росіянам кандидатуру Трейсі для початку цього процесу.

Офіційні особи США зазначають, що Росія справді хоче підтримувати дипломатичні відносини зі США і може бути зацікавлена в тому, щоб прийняти Трейсі, не відкладаючи процес забезпечення доступу їхнього посла у Вашингтоні.

Представник Держдепартаменту відмовився від коментарів. Призначення Трейсі ознаменує повну зміну керівництва посольства у Москві. Салліван не був у Росії більшу частину літа, тому що він був у США зі своєю дружиною, яка була серйозно хвора і померла минулого тижня.

Офіційні особи США наполягають на тому, що вони планують швидко створити сильну дипломатичну команду в Москві, і що нинішня динаміка війни в Україні не сприяє активній американсько-російській дипломатії, особливо тому, що росіяни не виявляють бажання продуктивно взаємодіяти.

«Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія буде готова серйозно займатися такою дипломатією, але якщо і коли цей час прийде, Україна має зайняти максимально сильну позицію», — заявив раніше цього місяця держсекретар Тоні Блінкен у Брюсселі.

Окрім війни в Україні, питання затриманих у Росії американців, ймовірно, стане ключовим пріоритетом нового посла.

За матеріалами: CNN /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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