Найближчим часом ухвалять законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи - Шмигаль

Питання є пріоритетним для уряду

Найближчим часом ухвалять законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи - Шмигаль
В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему
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Найближчим часом в Україні буде ухвалено законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Без накопичувальної пенсії ми не збудуємо фондовий ринок у нашій країні, ми не збудуємо хороше пенсійне забезпечення, ми завжди залишатимемося на соціальній пенсії, яка в жодній країні світу не дає гідно жити пенсіонерам", - наголосив Шмигаль на пресконференції.

Накопичувальна пенсія, за його словами, і надалі залишається пріоритетом уряду. Також триває робота із профільним комітетом Верховної Ради.

"Я впевнений, що найближчим часом ми ухвалюватимемо це законодавство, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами", - резюмував Шмигаль.


Артем Руденко, ZN.ua





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