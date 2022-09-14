Найближчим часом ухвалять законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи - Шмигаль

Найближчим часом в Україні буде ухвалено законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Без накопичувальної пенсії ми не збудуємо фондовий ринок у нашій країні, ми не збудуємо хороше пенсійне забезпечення, ми завжди залишатимемося на соціальній пенсії, яка в жодній країні світу не дає гідно жити пенсіонерам", - наголосив Шмигаль на пресконференції.

Накопичувальна пенсія, за його словами, і надалі залишається пріоритетом уряду. Також триває робота із профільним комітетом Верховної Ради.

"Я впевнений, що найближчим часом ми ухвалюватимемо це законодавство, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами", - резюмував Шмигаль.