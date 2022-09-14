РФ тримає шість носіїв крилатих ракет із 40 «Калібрами» в Чорному морі — ВМС ЗСУ

Також в Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають до шести кораблів та катерів РФ, інформує ZN.ua.

РФ тримає шість носіїв крилатих ракет із 40 «Калібрами» в Чорному морі — ВМС ЗСУ
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони РФ

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 40 ракет. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Також, за даним військових, в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів. А в Середземному морі загарбники тримають п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

«За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 43 судна, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор», - йдеться у повідомленні.

ВМС ЗСУ наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), зокрема, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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