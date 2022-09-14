Роками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКС

Через таке затягування деякі винуватці можуть уникнути покарання в майбутньому, інформує ZN.ua.

Роками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКС
© Думская

За три роки від початку роботи суду кілька корупційних справ уже встигли по суті зависнути в Вищому антикорупційному суді. Мова йде про «бурштинову справу» щодо екснардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата, а також щодо мера Одеси Геннадія Труханова, пише у статті «ВАКС. Тригер для Путіна і майбутнє для України» для ZN.UA юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Вадим Валько.

Так, у справі щодо Максима Полякова та Борислава Розенблата досі не провели навіть підготовче засідання, хоча матеріали передані до суду ще в листопаді 2019 року.

Схожа ситуація і зі справою щодо мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників, яких обвинувачують у незаконному заволодінні 92,6 млн грн місцевого бюджету. Вона в суді «зависла» з березня 2021 року.

«Ба більше, через зволікання з розглядом справи ми вже маємо перші негативні наслідки, зокрема уникнув покарання експосадовець ГПУ Аполлінарій Нагалевський, якого визнали винним в отриманні 5 тисяч доларів хабара, але звільнили від покарання через спливання строків давності», - вказує юрист.

Тим не менше за час свого існування суд довів, що працює відповідно до закону та без акцентування на політичну вагу обвинувачуваного. Серед фігурантів його справ були такі як депутати-«слуги» Олександр Юрченко та Сергій Кузьміних, депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого пов’язують із Олегом Татаровим з офісу президента, депутат Ярослав Дубневич, колишні керівники Приватбанку Олександр Дубілет і Володимир Яценко та інші.

«Робота ВАКС у таких справах була в рази кращою, ніж те, що ми бачили раніше. Згадайте хоча б циркову виставу з картатою ковдрою під час обрання Солом’янським судом запобіжного заходу ексголові ДФС Роману Насірову. У більшості засідань у ВАКС навіть припустити щось схоже було б неможливо», - резюмує Вадим Валько.


Ірина Знась, ZN.ua





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