Головним завданням було обвалення цін на нафту, - Максим Ялі про те, що робить США

Головним завданням було обвалення цін на нафту, - Максим Ялі про те, що робить США

Політолог-міжнародник Максим Ялі прокоментував відмову президента США визнати росію країною-спонсором тероризму і розповів про переговори щодо повернення Ірану в ядерну угоду.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я і не очікував того, що він (ред. – Байден) ухвалить рішення про визнання росії країною-спонсором тероризму з об'єктивних причин, головна з яких полягає в тому, що, якщо таке рішення було б прийнято, це було б фактично спалювання мостів на переговорах із росією», - зазначає Максим Ялі.

За його словами, порядок денний двосторонніх відносин Сполучених Штатів з росією набагато ширший і остання ще має свої важелі тиску. А рішення про визнання росії країною-спонсором тероризму, пояснює політолог, означає розрив дипломатичних відносин. Проте, стверджує він, росії і місце серед таких країн, як Північна Корея та Сирія.

Зараз, констатує експерт, на фінішну пряму виходять переговори щодо повернення Ірану в ядерну угоду, що буде вкрай важливо і для нас у контексті енергетичної кризи. Як він згадує, у 2015 році після зняття нафтового ембарго з Ірану ціни на нафту знизилися і це була одна з ключових опцій адміністрації Обами з упокорення кремля

«Як ми пам'ятаємо, головним завданням було зниження цін на нафту, до яких прив'язані газові контракти в Європейському Союзі та інших державах. Це головна голка кощія в яйці смерті путіна, від якої залежать і соціальна стабільність, і фінансування війни в Україні», - наголошує Максим Ялі.


user, politeka.net





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