В ГУР розповіли, як командування РФ намагається зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою

Росія посилює використання «перевірених» радянських методів «переконання», інформує ZN.ua.

В ГУР розповіли, як командування РФ намагається зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою
© Getty Images

На тлі дій українських Сил оборони серед особового складу військ РФ спостерігається поширення панічних настроїв, а також небажання брати участь у війні проти України. Ситуація загострюється і внаслідок невчасних та неповних виплат військовим РФ обіцяного грошового утримання. Багато окупантів, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію Росії, або здатися в полон. За даними ГУР Міноборони України, щоб зупинити втечу підрозділів з поля бою, російські загарбники продовжують використовувати «загороджувальні загони».

Зокрема, військові РФ, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, чекають на прибуття боєкомплекту та палива. Адже при відступі підрозділи окупантів витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. За даними ГУР, війська РФ скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

Також розвідка повідомляє, що підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) при відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. Зокрема, у деяких ротах залишилось близько половини особового складу. А ті військові, що вижили, планують рухатися в бік кордону РФ, щоб повернутися додому.

Багато загарбників зосередились поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Солдати РФ не мають зв’язку з командуванням, крім того, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

При цьому, щоб зупини масову втечу військових з поля бою, російське командування посилює використання «перевірених» радянських методів «переконання».

«З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих «загороджувальних загонів». Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: «В тильній смузі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів», - повідомляє ГУР.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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