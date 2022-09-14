Київський суддя агітував за "руський мир": затримувати його поки що не мають права

Правоохоронці повідомили про підозру суддю Північного апеляційного господарського суду, який, перебуваючи у Києві, очікував на захоплення України росіянами.

Водночас затримати суддю СБУ не має права без санкції Вищої ради правосуддя (ВРП), але одержати санкцію неможливо, оскільки цей орган досі не сформовано.

СБУ опублікувала частину матеріалів розслідування, проведеного щодо підозрюваного судді, зокрема записів його телефонних розмов, у яких той виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про захисників України та підбурював співрозмовників до співпраці з ворогом. СБУ зазначає, що це є щонайменше грубим порушенням суддівської присяги.

Водночас згідно із законом затримати підозрюваного суддю СБУ не має права без прямої санкції на це Вищої ради правосуддя (ВРП) навіть після оголошення йому підозри. Проте ВРП поки що не сформовано й отримати таку санкцію неможливо.

СБУ висловлює сподівання, що найближчим часом членів ВРП буде обрано, і цей орган повною мірою розпочне роботу з очищення судової гілки влади.