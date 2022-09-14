Україну вперше в історії обрано до складу керівного органу ВООЗ

На сесії Європейського комітету ВООЗ у середу, 14 вересня, глава МОЗ України Віктора Ляшка обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ, а Першого заступника МОЗ Олександра Комаріду - до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ, інформує Посольство України в Ізраїлі в Facebook.

"Слід зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконавчої ради - керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації", - йдеться в повідомленні.

На регіональній сесії ВООЗ були присутні міністри охорони здоров’я та профільні представники з 53 країн.

Під час сесії ВООЗ обговорювадися такі проблеми: покращення доступу до ліків, розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу озорони здоров’я; зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання.

Окремо представники країн обговорили питання пов'язані із впливом на систему охорони здоров'я війни в Україні.