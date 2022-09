Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде сьогодні до Києва на переговори із президентом України Володимиром Зеленським щодо безперешкодного доступу України до Єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу.

«Ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал. Маючи успіх шляхів солідарності для забезпечення безперешкодного доступу до Єдиного ринку», - заявила вона в Twitter .

Вона додала, що сьогодні їде до Києва, щоб обговорити усі подробиці з президентом Зеленським.