Росія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс

Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Росію після поразки у війні проти України не будуть сприймати як державу-конкурента в регіонах, які є важливими для неї. Про це він написав у своєму мікроблозі у Твіттер.
Щодо України, що Лінкявічюс вірить, що якщо наша держава все ще хоче бути частиною НАТО, то обов'язково вступить в Альянс після перемоги.
"Після «геополітичних» маневрів Путіна Росія надовго покине лігу світового рівня. Це не викличе конкуренції з Китаєм в Центральній Азії, з Туреччиною в Сирії, на Кавказі та в Чорному морі. Україна після перемоги у війні приєднається до НАТО, якщо все ще хоче", - йдеться в повідомленні.
After Putin's ‘geopolitical’ maneuvers, #Russia will leave the world-class league for a long time. It will not cause competition with #China in Central Asia, with #Turkey in #Syria, Caucasus and Black Sea. #Ukraine, after winning the war, will join #NATO if it still wants to.