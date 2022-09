Росія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс

Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Росію після поразки у війні проти України не будуть сприймати як державу-конкурента в регіонах, які є важливими для неї. Про це він написав у своєму мікроблозі у Твіттер .

Щодо України, що Лінкявічюс вірить, що якщо наша держава все ще хоче бути частиною НАТО, то обов'язково вступить в Альянс після перемоги.

"Після «геополітичних» маневрів Путіна Росія надовго покине лігу світового рівня. Це не викличе конкуренції з Китаєм в Центральній Азії, з Туреччиною в Сирії, на Кавказі та в Чорному морі. Україна після перемоги у війні приєднається до НАТО, якщо все ще хоче", - йдеться в повідомленні.