Росія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс

Він впевнений, що Україна вступить в НАТО, якщо, звісно, все ще хотітиме цього, інформує ZN.ua.

Росія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
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Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Росію після поразки у війні проти України не будуть сприймати як державу-конкурента в регіонах, які є важливими для неї. Про це він написав у своєму мікроблозі у Твіттер.

Щодо України, що Лінкявічюс вірить, що якщо наша держава все ще хоче бути частиною НАТО, то обов'язково вступить в Альянс після перемоги.

"Після «геополітичних» маневрів Путіна Росія надовго покине лігу світового рівня. Це не викличе конкуренції з Китаєм в Центральній Азії, з Туреччиною в Сирії, на Кавказі та в Чорному морі. Україна після перемоги у війні приєднається до НАТО, якщо все ще хоче", - йдеться в повідомленні.

After Putin's ‘geopolitical’ maneuvers, #Russia will leave the world-class league for a long time. It will not cause competition with #China in Central Asia, with #Turkey in #Syria, Caucasus and Black Sea. #Ukraine, after winning the war, will join #NATO if it still wants to.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 14, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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