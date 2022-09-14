Є загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по Миколаєву

Вночі 14 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв, унаслідок чого загинули дві людини, ще три - травмовані. Також постраждали об'єкти цивільної інфраструктури й житлові будинки, інформує Апостроф.

Про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За попередньою інформацією, російське окупаційне військо застосувало ракети типу С-300 при обстрілі Миколаєва. Станом на ранок середи відомо про те, що двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно.

У результаті ворожого обстрілу пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки. Зафіксовано влучання російської ракети біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.

Крім того, російські окупанти влучили на територію підприємств, де виникли пожежа на виробничій будівлі та займання автомобіля. Ракета потрапила в центральну частину будівлі колишнього заводоуправління й зруйнувала п'ять поверхів, а також сильно пошкодила ветеринарну клініку, розташовану неподалік.

Як відомо, це підприємство вже давно не функціонує як промисловий об'єкт. Натомість його приміщення здавали в оренду комерційним фірмам під офіси.


Ліза Бровко, Апостроф





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