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2022-09-14
Літаки, гелікоптери та ППО: в Генштабі прозвітували про нові втрати ворога на фронті
Найважче окупантам на харківському та донецькому напрямках, інформує
Учора ЗСУ ліквідували ще 350 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії ворога зросла до 53 650 "двохсотих". Про це повідомляє
Втрати ворога станом на 14 вересня:
- танків ? 2180 (+5) од,
- бойових броньованих машин ? 4665 (+3) од,
- артилерійських систем – 1290 (+11) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ? 167 (+2) од,
- літаків – 246 (+2) од,
- гелікоптерів – 215 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4),
- крилаті ракети ? 233 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од,
- спеціальна техніка ? 120 (+3).
"Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках", - повідомляє ГШ.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua