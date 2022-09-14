По Кривому Рогу вдарили вісім крилатих ракет: пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко, ударами вражені об'єкти критичної та транспортної інфраструктури.

"Ударили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Потрапили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури. Серйозні пошкодження гідротехнічних споруд", - повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.

За його словами, кілька районів Кривого Рогу залишились без води.

Голова ВА Кривого Рогу уточнив, що завдано удару по об'єкту гідравлічної інфраструктури міста

"Завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста. Подача води на населення вже розпочалася, якщо до вас вода ще не дійшла, то дійде найближчим часом", – повідомив Олександр Вілкул.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що до міста прилетіло вісім крилатих ракет.

"Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять у будівлі, що мають критично важливе значення у життєзабезпеченні людей. Сьогодні росіяни війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Ціль очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Головне, що постраждалих серед мирного населення немає, а решту – відновимо", - повідомив він у своєму Telegram .

Оперативне командування військ "Каховка" зазначає, що по Кривому Рогу випустили три крилаті ракети ймовірно з Ту-95МС (Х-101).