Кремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТО

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що прагнення України все ж стати членом НАТО, закріплене в рекомендаціях до гарантій безпеки, становить загрозу для безпеки Росії, яка тим часом становить загрозу для всього демократичного світу. Його слова цитують росЗМІ .

"Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.