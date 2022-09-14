Кремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТО

Серед рядків опублікованого вчора документа Пєсков знайшов щось, що нібито ще раз підтвердило, що ця війна була потрібна, інформує ZN.ua.

Кремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТО
© Офіційний сайт Кремля

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що прагнення України все ж стати членом НАТО, закріплене в рекомендаціях до гарантій безпеки, становить загрозу для безпеки Росії, яка тим часом становить загрозу для всього демократичного світу. Його слова цитують росЗМІ.

"Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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