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2022-09-14
Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області з мінометів та артилерії
Окупанти випустили півсотні снарядів.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські війська у вівторок, 13 вересня, обстріляли дві громади в Сумській та Чернігівській областях, інформує
Окупанти випустили півсотні снарядів.
З території РФ окупанти обстріляли Хотинську громаду. Там зафіксовано більше десятка вибухів. По території Зноб-Новгородської громади російські війська випустили дві міни калібру 120 мм.
Городнянську громаду Чернігівської області окупанти обстрілювали з мінометів та автоматичного гранатомета. Зафіксовано більше трьох десятків "прильотів".Окупанти також обстріляли Семенівську громаду з самохідних артилерійських установок і мінометів. Там зафіксовано 10 вибухів.
Анна Конюченко, ZN.ua