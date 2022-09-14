Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області з мінометів та артилерії

Окупанти випустили півсотні снарядів.

Війська РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області з мінометів та артилерії
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські війська у вівторок, 13 вересня, обстріляли дві громади в Сумській та Чернігівській областях, інформує ДПСУ.

Окупанти випустили півсотні снарядів.

З території РФ окупанти обстріляли Хотинську громаду. Там зафіксовано більше десятка вибухів. По території Зноб-Новгородської громади російські війська випустили дві міни калібру 120 мм.

Городнянську громаду Чернігівської області окупанти обстрілювали з мінометів та автоматичного гранатомета. Зафіксовано більше трьох десятків "прильотів".Окупанти також обстріляли Семенівську громаду з самохідних артилерійських установок і мінометів. Там зафіксовано 10 вибухів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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