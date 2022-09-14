ЄС може скоротити фінансування Угорщини через побоювання щодо корупції — Bloomberg

Європейська комісія планує офіційно оформити свою оцінку, інформує ZN.ua.

ЄС може скоротити фінансування Угорщини через побоювання щодо корупції — Bloomberg
© REUTERS/Bernadett Szabo

Єврокомісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через занепокоєння щодо корупції в країні. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова високопоставлених чиновників ЄС.

Європейська комісія планує офіційно оформити свою оцінку в неділю, 18 вересня. Потім уряди країн ЄС ухвалять остаточне рішення протягом трьох місяців. Для того, щоб пропозиція виконавчої влади набула чинності, буде потрібна підтримка більшості країн блоку. На тлі таких новин форинт впав на 1,1% щодо євро.

Угорщина стала першою країною ЄС, яка потрапила під розслідування згідно з новими правилами, які дозволяють блоку карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Комісія витратила місяці на розслідування ерозії верховенства права під час більш ніж десятирічного перебування Орбана при владі.

Кабінет міністрів прем’єра Віктора Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро до 2027 року. Нещодавно уряд Угорщини запропонував створити антикорупційне агентство та внести зміни до низки законів, у тому числі щодо державних закупівель, щоб розвіяти занепокоєння виконавчої влади ЄС.

За словами одного з чиновників, Єврокомісія планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати свої обіцянки приборкати корупцію. В Угорщини буде один місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС, цей термін може бути продовжений максимум до трьох місяців.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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