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2022-09-14
У Росії помер головний редактор "Комсомольської правди"
Деталі смерті невідомі.
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У Росії помер Владімір Сунгоркін - головний редактор видання "Комсомольська правда". Про це
Сунгоркіну було 68 років, інформує
Деталі смерті наразі невідомі. ЗМІ лише зазначають, що причиною став інсульт.
Зауважимо, що "Комсомольську правду" заведено вважати улюбленою газетою російського президента Владіміра Путіна.
Владімір Сунгоркін - радянський та російський журналіст. У 2005 році увійшов до п'ятірки найвпливовіших медіаменеджерів Росії.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua