У Росії помер головний редактор "Комсомольської правди"

У Росії помер Владімір Сунгоркін - головний редактор видання "Комсомольська правда". Про це повідомляють росЗМІ.

Сунгоркіну було 68 років, інформує ZN.ua .

Деталі смерті наразі невідомі. ЗМІ лише зазначають, що причиною став інсульт.

Зауважимо, що "Комсомольську правду" заведено вважати улюбленою газетою російського президента Владіміра Путіна.

Владімір Сунгоркін - радянський та російський журналіст. У 2005 році увійшов до п'ятірки найвпливовіших медіаменеджерів Росії.