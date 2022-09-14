У Росії помер головний редактор "Комсомольської правди"

Деталі смерті невідомі.

У Росії помер головний редактор
© відкриті джерела

У Росії помер Владімір Сунгоркін - головний редактор видання "Комсомольська правда". Про це повідомляють росЗМІ.

Сунгоркіну було 68 років, інформує ZN.ua.

Деталі смерті наразі невідомі. ЗМІ лише зазначають, що причиною став інсульт.

Зауважимо, що "Комсомольську правду" заведено вважати улюбленою газетою російського президента Владіміра Путіна.

Владімір Сунгоркін - радянський та російський журналіст. У 2005 році увійшов до п'ятірки найвпливовіших медіаменеджерів Росії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
США планують призначити нового посла в Росії – ЗМІСША планують призначити нового посла в Росії – ЗМІ
WP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводитьWP: Армія Росії вичерпала себе, стрімка втрата територій в Україні це доводить
Україна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБУкраїна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБ
Низка загадкових смертей в росії триває: знайдено тіло ще одного топ-менеджераНизка загадкових смертей в росії триває: знайдено тіло ще одного топ-менеджера
У Білому домі оцінили спроможність Росії воювати після поразки в Харківській областіУ Білому домі оцінили спроможність Росії воювати після поразки в Харківській області
Час готуватися до краху Росії — генерал ХоджесЧас готуватися до краху Росії — генерал Ходжес
Суд в Росії постановив розпустити муніципальну раду, яка закликала до імпічменту ПутінуСуд в Росії постановив розпустити муніципальну раду, яка закликала до імпічменту Путіну
Єлизавета II померла і залишила передсмертне бажання – чи його виконали?Єлизавета II померла і залишила передсмертне бажання – чи його виконали?
FT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з ХарківщиниFT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з Харківщини
Конфлікт на лінії Азербайджан-Вірменія: США не відкидають втручання РосіїКонфлікт на лінії Азербайджан-Вірменія: США не відкидають втручання Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости