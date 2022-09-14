Окремі рішення ВАКС створили загрозливу тенденцію для всіх майбутніх справ

Окремі рішення Вищого антикорупційного суду України створили загрозливу практику щодо рішень для всіх майбутніх справ, пише у своєму матеріалі у статті «ВАКС. Тригер для Путіна і майбутнє для України» для ZN.UA про підсумки трирічної роботи ВАКС юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Вадим Валько.

Зокрема під час розгляду справи щодо цивільної конфіскації майна, надбаного в незаконний спосіб, суд відмовився стягувати квартиру в народного депутата Михайла Волинця. Судді мотивували своє рішення тим, що чиновникам не потрібно пояснювати походження активів, якщо вони набуті за кошти, нібито отримані до зайняття посади. При цьому підтверджувати наявність чи законність таких доходів теж не потрібно.

«У результаті, чиновники можуть завдяки «виграшам у лотерею», «значними заощадженнями з минулого» чи «багатим родичам» легалізовувати необґрунтовані статки. Така аргументація може поставити хрест на самій ідеї цивільної конфіскації незаконних активів у чиновників», - підкреслює юрист.

Інший приклад сумнівної практики — це закриття старих справ на підставі п.10 ч.1. ст.284 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якого кримінальне проваджень підлягає закриттю, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування.

«Однак у цьому пункті прямо прописано, що він не має зворотної дії в часі й застосовується лише до нових справ, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань після 15.03.2018. Тимчасом ВАКС уже декілька разів ігнорував таке застереження і закривав на цій підставі справи, які було розпочато ще до внесення відповідних змін», - вказує на ще одну маніпуляцію автор матеріалу.