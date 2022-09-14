На війні загинула "Сімба": воювала за Україну, відмовившись від громадянства РФ

На Донеччині загинула військовослужбовиця 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, Ольга Сімонова з позивним Сімба - у 2014 дівчина з Челябінської області зреклася російського громадянства і пішла воювати за Україну, інформує Апостроф.

Про це на Facebook-сторінці повідомляють військові кореспонденти та колеги Сімонової по службі.

Відомо, що жінка загинула у вівторок, 13 вересня. За попередніми даними, вона підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині.

Військовослужбовиця на початку 2015 року в Україні спершу потрапила у добровольчий підрозділ парамедиків. Їздила на фронт у складі добробатів. Потім намагалася знайти себе в мирному житті, мала роботу в Києві. У 2016-му стала першим контрактником ЗСУ — іноземцем, який отримав паспорт громадянина України під час служби в Збройних силах.

Наприкінці 2018-го Сімонова пройшла навчання в "Десні", зі старшого солдата і стрільця доросла до сержанта та командира БМП. Вона була військовослужбовицею 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила. Відмова від російського громадянства була для дівчини принциповою. У неї не залишилося ніяких документів РФ — Ольга відправила їх разом із паспортом поштою замовним листом.

Про себе Оля розповідала так: "Жила в Челябінську, мала фах інженера, була майстром спорту та кандидатом у майстри одразу з декількох видів спорту, від карате до скелелазіння. До 2014 року не цікавилася політикою і не дивилася телевізор. Але коли сповна відчула великодержавний психоз через "Крим наш" та дізналася про війну на Донбасі, обурилася, зібрала речі і купила квиток до Києва в один бік".


Марія Швець, Апостроф





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