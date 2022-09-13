Охолодити наміри агресора: Зеленський розповів цілі коаліції миру по гарантіям безпеки
Україна презентувала рекомендації для системи безпекових договорів, інформує
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати роботи над гарантіями безпеки для України. За його словами, сьогодні презентовано пакет рекомендацій міжнародної групи, які мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.
"Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб'єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній бузпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, усією необхідною матеріальною і фінансовою підтримкою. Головне - чіткі і юридично обов'язкові кроки, конкретні і вчасні дії, зокрема, превентивні дії, направлені на недопущення війни і охолодження намірів агресора. Тобто все те, чого у нашої держави не було раніше і через що Росія знаходилась в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України.
Ми вже побудували разом з нашими партнрами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам вже допомагають, стали коаліцією миру, який триватиме постійно", - зазначив президент у вечірньому відеозверненні 13 вересня.