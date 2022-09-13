Охолодити наміри агресора: Зеленський розповів цілі коаліції миру по гарантіям безпеки

Україна презентувала рекомендації для системи безпекових договорів, інформує ZN.ua.

Охолодити наміри агресора: Зеленський розповів цілі коаліції миру по гарантіям безпеки
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати роботи над гарантіями безпеки для України. За його словами, сьогодні презентовано пакет рекомендацій міжнародної групи, які мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

"Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб'єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній бузпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, усією необхідною матеріальною і фінансовою підтримкою. Головне - чіткі і юридично обов'язкові кроки, конкретні і вчасні дії, зокрема, превентивні дії, направлені на недопущення війни і охолодження намірів агресора. Тобто все те, чого у нашої держави не було раніше і через що Росія знаходилась в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України.

Ми вже побудували разом з нашими партнрами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам вже допомагають, стали коаліцією миру, який триватиме постійно", - зазначив президент у вечірньому відеозверненні 13 вересня.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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