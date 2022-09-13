Блінкен: Успіх контрнаступу – результат мужності та стійкості ЗСУ

Блінкен назвав головну мотивацію українців у боротьбі.

Блінкен: Успіх контрнаступу – результат мужності та стійкості ЗСУ
© U.S. Department of State/Flickr

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував останні події на полях битв в Україні у контексті закінчення війни.

За його словами, США та їхні союзники зіграли свою роль напередодні контрнаступу, проте успіхи ЗСУ на північному сході України – результат насамперед надзвичайної мужності українців.

"Ми спостерігаємо значний прогрес українців, особливо на північному сході, і це результат, як я вже сказав, нашої підтримки, але, перш за все, це результат надзвичайної мужності та стійкості українців. Збройних сил та українського народу. Це найбільша різниця. І, як я вже встиг сказати, принципово Україна бореться за свою Батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там є, ні. Україна не їх. Україна не належить Росії. Вона належить українському народу, і це є найбільшим фактором, який, я думаю, ми спостерігаємо зараз, але я думаю, обнадіює той прогрес, якого досягла Україна, і те, що я сказав президенту Зеленському від імені Сполучених Штатів, і те, що продовжують підтверджувати багато інших країн, полягає в тому, що ми продовжуватимемо робити те, що необхідно для підтримки України, тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію", - повідомив держсекретар на прес-конференції в Мексиці, передає Держдепартамент.

Блінкен також наголосив, що агресія Росії спрямована не лише на Україну, вона торкнулася всього світу.

"Ми бачили, що ця агресія з боку Росії, спроба стерти існування України як незалежної, суверенної держави, також створила величезні проблеми практично у всіх куточках світу, не тільки в Україні, не тільки в Європі, а й у всьому світі, Ми також бачимо це у більш високих цінах на продовольство, у більш високих цінах на енергоносії, ми також бачимо це в зазіханні Росії на самі принципи міжнародної системи, які необхідні для підтримки миру та безпеки, які мають представляти інтерес для кожної країни — уявлення про те, що суверенітет має значення, територіальна цілісність має значення, незалежність має значення, і я думаю, що те, що ви бачите в країнах по всьому світу, — це сильне бажання, щоб ця агресія припинилася і щоб у результаті було зменшено наслідки другого та третього порядку. Це теж дуже важливо", - підкреслив Блінкен.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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