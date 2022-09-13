Politico: Захід не чекав, що наступ армії України на Харківщині буде настільки швидким
В операції з визволення Харківської області брав участь відносно невеликий контингент українських військових, інформує
Навіть Пентагон не очікував, що український «бліцкриг» буде рухатися так швидко. Високопоставлені західні чиновники у сфері оборони знали заздалегідь, що Київ планує піти в наступ одразу на двох напрямках, щоб визволити території з-під російської окупації. Але їх здивував неочікувано швидкий темп завоювань української армії на півночі.
Про це виданню
Київ повідомив генералів США найвищого рівня про план почати наступ одразу на двох фронтах, - сказав виданню неназваний український чиновник. Але уряди обох країн були шоковані успіхами на Харківщині.
«Всіх здивувало те, як росіяни тікали», - сказав представник українського уряду на умовах анонімності.