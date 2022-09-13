Контрнаступ ЗСУ: Резніков пояснив, чому в Херсонській області фронт просувається повільніше

Олексій Резніков

У Міноборони пояснили, чому ЗСУ у Херсонській області просуваються повільніше, ніж у Харківській.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що є причини, через які контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському. Так, серед таких причин він назвав специфічний ландшафт регіону та залучення російським військовим командуванням чеченських найманців, які не дозволяють окупантам залишати свої позиції. Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

При цьому глава оборонного відомства підкреслив, що попри все, Збройні сили України завдають значних втрат окупантам на півдні.

ЗСУ, прапор України, контрнаступ

"Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї", - сказав Резніков.

Крім того, російське військове командування надіслало до Херсонської області 1200 чеченських солдатів. Їх використовують для того, щоб не дати російським військовим залишати свої позиції.

Олексій Резніков


Галина Струс, politeka.net





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