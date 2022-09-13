Українські захисники знищили склади боєприпасів РФ у районі Херсона – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що нашим військовослужбовцям у неділю, 11 вересня, вдалося знищити кілька складів боєприпасів російських окупантів у районі міста Херсон. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом вівторка, 13 вересня, захисники теж продовжили бити по військових об'єктах противника. Українська авіація завдала ще двох ударів по ворожих позиціях і місцях скупчення особового складу й бойової техніки РФ . Крім того, ракетні й артилерійські підрозділи ЗСУ вразили вогнем російські пункти управління та райони зосередження солдатів і техніки противника.

Захисники нашої держави з успіхом відбили ще кілька атак загарбників у районах Зайцевого, Одрадівки, Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Авдіївки, Безіменного й Новогригорівки.