Українські захисники знищили склади боєприпасів РФ у районі Херсона – Генштаб

ЗСУ також знову відбили кілька атак ворога і вдарили по його пунктах управління та місцях зосередження сил, інформує ZN.ua.

Українські захисники знищили склади боєприпасів РФ у районі Херсона – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що нашим військовослужбовцям у неділю, 11 вересня, вдалося знищити кілька складів боєприпасів російських окупантів у районі міста Херсон. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом вівторка, 13 вересня, захисники теж продовжили бити по військових об'єктах противника. Українська авіація завдала ще двох ударів по ворожих позиціях і місцях скупчення особового складу й бойової техніки РФ. Крім того, ракетні й артилерійські підрозділи ЗСУ вразили вогнем російські пункти управління та райони зосередження солдатів і техніки противника.

Захисники нашої держави з успіхом відбили ще кілька атак загарбників у районах Зайцевого, Одрадівки, Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Авдіївки, Безіменного й Новогригорівки.


Максим Царук, ZN.ua





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