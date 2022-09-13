Контрнаступ ЗСУ триває: актуальна карта на вечір 13 вересня

Деокупація населених пунктів у Харківській області продовжується. Українська армія звільнила від росіян ще три населені пункти, інформує Апостроф .

Про це повідомив у Telegram 247-й окремий батальйон 127-ї окремої бригади.

Українські захисники викинули окупантів із сіл Липці, Глибоке та Стрілечтя, які розташовані практично біля самого російського кордону.

У звільнених населених пунктах ЗСУ вже підняли державний прапор України.

"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Жодного "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста та села", - підкреслюють бійці.

Згідно з актуальними картами, на Слобожанському напрямку окупанти біжать у бік Нижньої Дуванки, Красноріченського, Кремінної.