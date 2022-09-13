Окупанти тікають з Мелітополя у бік Криму

Надійніше було б одразу до Росії.

Окупанти тікають з Мелітополя у бік Криму
© Getty Images

Окупаційні війська РФ залишають захоплений Мелітополь Запорізької області та намагаються виїхати у бік окупованого Криму, на пункті пропуску «Чонгар» скупчилися колони військової техніки, повідомив міський голова Іван Федоров.

Стрімкий український наступ не залишає загарбникам жодних шансів. Раніше колаборант Володимир Рогов скаржився росЗМІ, що «ніколи не бачив такої кількості військових на запорізькому напрямку».

«Щоб вивезти крадене із Запорізької області, військові «другої армії світу» вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних», - пише Федоров. Міський голова радить мелітопольцям заздалегідь подбати про безпеку свого транспорту.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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