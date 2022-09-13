Ухилянти намагалися прорватися через кордони до Румунії: все закінчилося трагедією, подробиці

Жителя села Середнє Водяне, що на Рахівщини судитимуть за незаконне переправлення групи «ухилянтів», що завершилось смертю одного з них.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

На початку квітня обвинувачений підшукав двох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно перетнути українсько-румунський кордон через гірську місцевість. За організацію маршруту та вказівки чоловік взяв з “клієнтів” 8000 доларів.

Тоді за допомогою спільників групу “ухилянтів” доставили в Рахів, а звідти до ділянки поблизу гори Піп Іван. Втім, закарпатець, який мав бути їхнім провідником, відмовився супроводжувати “ухилянтів” безпосередньо до лінії кордону через складні погодні умови. Натомість він залишив їх у горах і надав вказівки щодо подальшого напрямку руху.

У результаті з шести громадян двом таки вдалося потрапити до Румунії. Тих двох, які сплатили кошти за переправлення обвинуваченому, виявили прикордонники та притягнули до адмінвідповідальності. Натомість один чоловік, житель Києва, загинув, а інший дістав обмороження.