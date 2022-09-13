"Півроку танків немає": в ОП зробили заяву через затягування допомоги Німеччини

Німеччина заявляє про згоду кругового обміну військовою технікою із східноєвропейськими партнерами, але така схема не працює.

Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Слід називати речі своїми іменами: система кругових поставок не працює. Пів року союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Пів року танків немає, бо немає "політичного рішення", — наголосив він.

Росія продовжує в Україні терор, від якого гинуть люди, а час минає, продовжив Подоляк.

"Німеччина, ми чекаємо на твоє слово", — підсумував радник.