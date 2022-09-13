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2022-09-13
"Півроку танків немає": в ОП зробили заяву через затягування допомоги Німеччини
Німеччина заявляє про згоду кругового обміну військовою технікою із східноєвропейськими партнерами, але така схема не працює.
Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Слід називати речі своїми іменами: система кругових поставок не працює. Пів року союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Пів року танків немає, бо немає "політичного рішення", — наголосив він.
Росія продовжує в Україні терор, від якого гинуть люди, а час минає, продовжив Подоляк.
"Німеччина, ми чекаємо на твоє слово", — підсумував радник.
Алексей Ионов, politeka.net