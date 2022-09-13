Зеленському пропонують ініціювати перейменування Донецької області

На сайт президента України 13 вересня зареєстрували електронну петицію із проханням ініціювати перейменування Донецької області та перенести в майбутньому обласний центр із Донецька до Маріуполя.

«Зробити Місто Герой Маріуполь обласним центром з переіменуванням самої Донецької області на іншу назву», - просить у тексті петиції її автор Олег Маяков.

Як зазначив у свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ініціаторами змін є жителі міста Маріуполь.

«Це мало статись. Було лише питання часу. Моя особиста та геть неофіційна думка, що це дійсно має відбутись. Маріуполь надійно боронив не просто кордони області та країни. Маріуполь на всіх фазах війни доводив, що це місто - стовп, символ України на Сході», - написав він у своєму каналі в Telegram.

Сам Андрющенко пропонує перейменувати область в Азовську, аби позбутись радянського наративу про Донбас.