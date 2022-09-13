WP: Наступ України змінює розрахунки Зеленського і Путіна

Україна святкує найбільший прорив у війні проти російських загарбників. Але давайте спробуємо уявити, як цей конфлікт можуть розцінювати лідери по обидва боки від лінії фронту, один з яких щойно здобув надзвичайну перемогу, а інший - зазнав болючої поразки.

Президент України Володимир Зеленський - яскравий, хоч і малоймовірний герой. Він дослухався до своїх генералів, коли вони дурили і заманювали в пастку російські війська. Український президент згуртував своїх надзвичайно хоробрих співгромадян, а також вмовляв і присоромлював Захід, змушуючи його надати серйозну військову допомогу.