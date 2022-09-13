Договір про гарантії безпеки для України мають ратифікувати парламенти країн-гарантів

Презентований сьогодні в Києві документ із рекомендаціями щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою «Київський безпековий договір» ще мають ратифікувати парламенти країн, які виступлять його гарантами, заявив під час презентації керівник офісу президента Андрій Єрмак.

«Сьогодні жоден договір, включаючи статут НАТО, не передбачає безконсультаційних дій у разі агресії. Тому, безумовно, у тексті договору будуть передбачені конкретні терміни на конкретні дії, але для того, щоб конкретний договір був ратифікований парламентами, наприклад "Великої сімки" , неможливо передбачити запровадження чітких санкцій. Треба знайти формулювання, яке б не закривало можливості ратифікації», - сказав він.

Сьогодні в Києві колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентував рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Документ об’єднає основну групу країн-союзників України, до якої можуть ввійти США , Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країн Північної та Східної Європи.

Документ передбачає багаторівневий підхід до гарантій, які мають запобігти майбутньому посяганню на територіальну цілісність України.