Вперше Зеленському пропонували виїхати за кілька днів до війни — ОП

Заступник голови ОП Андрій Сибіга, який відповідає на Банковій за міжнародний напрямок, розповів, що президентові Володимиру Зеленському вперше пропонували виїхати з України ще 19 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, аби створити "уряд в екзилі". Про це Сибіга сказав під час спілкування з журналістами НВ .

"Тоді президенту запропонували залишитися, на що він відповів: Я снідаю у Києві (до вильоту в Мюнхен - ред.) і вечеряю у Києві (повернувшись у Київ у той же день - ред.)", — згадав заступник голови ОП.

Причиною цього стало те, що тоді на Заході мало вірили у спроможність України вистояти, та вони, на щастя, помилялися.

Він заявив також, що зараз усі зусилля Києва спрямовані на залучення військово-оборонної підтримки.

Сибіга зауважив, що, перш за все, Україні потрібні системи протиповітряної оборони: "Закривши небо і створивши цілісну систему ППО — це той чинник, який зробить нас стійкішими".

Інша необхідність - сучасні західні танки. Та Україна, на жаль, ще жодного не отримала.

"Ця зброя є вкрай необхідною для досягнення поставлених нами цілей перед зимою", — підкреслив Сибіга.