Німецький завод відреконструював 16 БМП Marder для України, але не може їх відправити

Компанії потрібен дозвіл від уряду Німеччини.

Німецький завод відреконструював 16 БМП Marder для України, але не може їх відправити

Німецька компанія Rheinmetall самостійно відремонтувала 16 бойових машин піхоти Marder для України, однак не може отримати ліцензії на їхню відправку потенційному отримувачу, пише ARD.

16 бронетранспортерів Marder зі старих запасів Бундесверу оновили за власні кошти, але наразі не можуть отримати ліцензії на їх експорт від федерального уряду. Тим часом Rheinmetall вже почали оновлення ще 14 Marder та в разі потреби готові відновити ще 70 автомобілів зі старих запасів.

Мовник зазначає, що уряд Німеччини поки що відмовляється дозволити поставку в Україну бронетранспортерів західного зразка або основних бойових танків, посилаючись на відсутність подібних угод з іншими країнами-партнерами, які надають військову підтримку Україні.

Бойова машина піхоти Marder, розробки та виробництва Rheinmetall, перебуває на озброєнні німецької армії з початку 1970-х років. Базова версія БМП заступила на службу у 1971 році, після чого неодноразово модернізувалась та оновлювалась.

З того часу БМП отримала захист (додаткове бронювання дна від підриву, протикульний, тощо), нову електроніку, яка включає цифровий радіозв’язок, нові приціли, силову установку та інше.


Ірина Знась, ZN.ua





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